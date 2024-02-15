بالتفصيل “جدول صرف رواتب الموظفين شهر فبراير 2024” ..+ الزيادة الجديدة بأمر رئاسي

إليك كل المعلومات حول جدول صرف رواتب الموظفين شهر فبراير حيث يشعر الكثيرون من المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي بفضول لمعرفة موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، تقدم وزارة المالية جواب لهم من خلال تحديد مواعيد صرف المرتبات على مدار خمسة أيام، وهي الأيام 21، 24، 25، 26، و27 من شهر فبراير الحالي.

جدول صرف رواتب الموظفين شهر فبراير

منذ صرف رواتب شهر يناير 2024، ينتظر جميع موظفي الجائزة الإدارية للدولة بفارغ الصبر موعد صرف رواتب شهر فبراير، أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف الرواتب وفقًا للمواعيد المحددة لكل شهر، مؤكدة على اهتمامها بتلبية احتياجات الموظفين في القطاع الحكومي.

مواعيد صرف رواتب شهر فبراير

تم تحديد مواعيد صرف رواتب شهر فبراير 2024 على مدار خمسة أيام، حيث يمكن للموظفين الاطلاع على التواريخ المحددة لصرف رواتبهم كما يلي:

اليوم الأول: 21 فبراير.

اليوم الثاني: 24 فبراير.

اليوم الثالث: 25 فبراير.

اليوم الرابع: 26 فبراير.

اليوم الخامس والأخير: 27 فبراير 2024.

وفيما يلي جدول يوضح المرتبات بعد الزيادة الجديدة

بعد معرفتك جدول صرف رواتب الموظفين شهر فبراير إليك تفاصيل المرتبات بعد الزيادة الجديدة:

مرتبات الموظفين بالدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12,200 جنيه.

مرتبات الموظفين بالدرجة العالية: 10,200 جنيه.

مرتبات المدير العام: 9,200 جنيه.

مرتبات الموظفين بالدرجة الأولى: 8,200 جنيه.

مرتبات الموظفين بالدرجة الثانية: 8,000 جنيه.

مرتبات الموظفين بالدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.

مرتبات الموظفين بالدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.

هذه الزيادات تأتي كخطوة تعزز التوازن الاقتصادي وتعكس الرعاية والاهتمام بالمواطنين والعاملين في القطاع الحكومي.