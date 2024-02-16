تردد قناة بطوط للاطفال HD على نايل سات والاستمتاع بأفضل برامج الأطفال طوال اليوم

تردد قناة بطوط للأطفال من أبرز القنوات التي ازداد البحث عنها بشكل كبير عبر محركات البحث في الأوقات الأخيرة من قبل الأمهات والأهالي، حيث أن هذه القناة تعرض محتوى خاص بالأطفال، فهي تقدم محتوى متميز من البرامج للأطفال وهذه البرامج تتناسب مع عمر الأطفال ما قبل الحضانة، وتتناسب مع عمر الحضانة، لهذا السبب تمتاز بمحتواها التي تقدمه عبر شاشتها بصورة وصوت بدقة عالية، بالإضافة إلى أن هذه القناة تمتلك العديد من المتابعين والمشاهدين، فتابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل عن القناة.

تردد قناة بطوط للأطفال

بعد أن ازداد البحث عن تردد قناة بطوط للأطفال قررنا الإعلان عن ترددها، كل ما عليك متابعة القراءة لمعرفة التردد، وهو كالآتي:

التردد الخاص بالقناة: 10853.

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

معدل الاستقطاب لها: أفقي.

بالنسبة إلى معامل تصحيح الخطأ هو: 4/ 3.

معدل الترميز للقناة هو: 27500.

وقامت إدارة القناة بتحديث تردد قناة بطوط، وذلك بعد أن ازداد عدد المتابعين والمشاهدين، فهي تقدم برامج رياضية وهادفة ومفيدة لكل الأطفال في كل الأعمار، والتردد الحديد كالآتي:

التردد لقناة بطوط هو: 11594.

معامل تصحيح الخطأ هو: 4/ 3.

الاستقطاب للقناة هو: أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

أهم مميزات قناة بطوط

قناة بطوط تتميز بمجموعة المميزات التي تفضلها عن غيرها ومما جعل نسبة المشاهدة لها تزداد، حيث أن يتابعها المشاهدين بسبب محتواها المتميز التي تقوم ببثه عبر شاشتها، فالقناة متخصصة بعرض محتوى الأطفال فقط، ومن أهم مميزاتها الآتي: