“موقع نتائجنا” الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024

تم التصريح من وزارة التربية العراقية عن نتائج الصف السادس الابتدائي والتي سيتم الإعلان عنها في المحافظات العراقية بشكل الكتروني لتوفير الوقت ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 .

نتائج الصف السادس التمهيدي 2024

لم يتبقي سواء الساعات القليلة المقبلة حتى يتم الاعلان عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية التي تخص الصف السادس التمهيدي 2024 الدول الاول بكل من البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك. ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط أربيل، دهوك.

كما جاءت وزارة التربية العراقية باطمئنان الطلاب انه لا داعي للقلق حيث ان عمليات المراجعة والتدقيق في مراجعة تتم بكل دقة وسيتم اعلان نتيجة كل محافظة على حدة وتقوم بعض المحافظات الأخرى لإعلان باقي النتائج خلال ساعات وان الدرجات عالية.

اقرا أيضًا: ظهرت الآن … رابط نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي العراق 2024 موقع نتائجنا

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024

يمكننا ان نتعرف على رابط نتائج السادس ابتدائي وعن استخراج النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا ويتم بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية: