بأعلى عائد شهري “شهادات بنك مصر 2024” .. ألحق اشتري مستني ايه بقا

نكشف اليوم عن شهادات بنك مصر الجديدة والتي أعلن عنها في بداية شهر يناير الجاري والتي تصل نسبة العائد السنوي بها إلى 27% وقد ازدادت عمليات شراء شهادات بنك مصر خلال الفترة الأخيرة الماضية ويبحث الكثير من المواطنين عن أنواع شهادات بنك مصر وفوائدها وقيمة العائد المادي والشهري لها ، كما أعلن بنك مصر عن الكثير من شهادات الادخار بالعملة الأجنبية في ظل ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة الماضية.

شهادات بنك مصر

أعلن بنك مصر عن صدور شهادة ادخارية جديدة وهي “الشهادة البلاتينية السنوية” والتي يصل العائد المادي لها إلى 27% سنويًا بينما يصل العائد الشهري لها إلى 23.5% شهريًا ، ويمكن شهراء الشهادة البلاتينية الجديدة بداية من يوم 5 يناير 2024 ولم يتم تحديد موعد إيقاف شراء الشهادة البلاتينية خلال الفترة الحالية ، ومدة الشهادة سنة واحدة وقيمة الاشتراك بالشهادة تبدأ من 1000 جنيه ، وقد أعلن بنك مصر أن حصيلة شراء الشهادة البلاتينية خلال الثلاثة أسابيع الماضية وصل إلى 166 مليار جنيهًا مصريًا.

أنواع شهادات بنك مصر الجديدة 2024

بعد التعرف على مزايا الشهادة البلاتينية الجديدة التي أعلن عنها بنك مصر في الأسابيع الماضية يبحث الكثير من المواطنين وعملاء بنك مصر عن أنواع الشهادات الادخارية بالعملة الأجنبية وهي شهادة ايليت بالدولار الأمريكي وشهادة القمة بالدولار الأمريكي، وشهادة بلادي بالعملات الاجنبية وشهادة الاختيار ، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة ، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة الاصلية بعد مرور ستة أشهر من مدة شراء الشهادة.