لينك نتائج التمهيدي الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة البصرة العراق results.mlazemna.com

أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2024 لطلاب الصف السادس الابتدائي الدور الأول وقد شملت النتائج بعض المحافظات مثل الكرخ الثالثة والرصافة الثالثة، ومحافظة الانبار والمثني وكركوك واسط وينتظر الطلاب بلهفة معرفة نتائجهم في باقي المحافظات ومحافظة البصرة حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع نتائجنا وموقع ملازمنا.

نتائج التمهيدي الصف السادس الابتدائي البصرة

تمت امتحانات الصف السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2024 في جميع المحافظات العراقية وقد بدأت بعد ذلك عملية التصحيح، حيث صدرت النتائج في بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية المنخفضة ومن المقرر ان يتم ظهور جميع نتائج المحافظات العراقية خلال الساعات القادمة حتي يتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي محافظة البصرة

سنوضح لكم خطوات الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق وذلك علي مستوي كافة محافظة العراق، حيث من الممكن أن يتم استعلام نتائج محافظات البصرة لكل مدارس التمهيدي المرحلة الابتدائي وذلك عبر هذا الرابط

أولاً: قوموا بزيارة موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا الإلكتروني.

ثانياً: قوموا بالضغط على “نتائج الامتحانات” ثم اختاروا “نتائج التمهيدي الخارجي 2024” للصف السادس الابتدائي.

ثالثاً: حددوا المحافظة التي تقع ضمنها مدرستكم وليكن محافظة البصرة، ثم أدخلوا الرقم الامتحاني الخاص بكم.

رابعاً: اضغطوا على “مربع بحث” لعرض النتيجة.

مازال هناك بعض المحافظات العراقية لم تعلن بعد نتائج السادس الابتدائي منها محافظة الرصافة 3 ومحافظة النجف ومحافظة ذي قار ومحافظة ارابيل.