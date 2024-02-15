ارتفاع السجائر اليوم … زيادة جديدة في اسعار السجائر في الأسواق اليوم

قامت شركة فيليب موريس مصر بالاعلان عن زيادة أسعار السجائر في كافة المنتجات فقد تصل اسعار الارتفاع في السجائر ما بين من 8 إلى 10 جنيهات ومن خلال مقالنا سنتعرف على زيادة الجديدة في اسعار السجائر في الأسواق اليوم.

زيادة الجديدة في أسعار السجائر

صرحت الشركة أن أسعار السجائر الجديدة تو وضعها علي كافة أنواع السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن وانها ترجو منن التجار عدم الزيادة عن الأسعار المعلن عنها او مخالفتها وجاءت الأسعار كما يلي:

وصل السعر لعبوة ميريت 85 جنيها.

اما عن سعر علبة مارلبورو بأنواعها 79 جنيها.

السعر لعبوة مارلبورو كرافتد بأنواعها 69 جنيها.

سعر علبة ال أند ام L&M بأنواعها 59 جنيها للعبوة.

السعر المعلن عن التبغ بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

التبغ المسخن TEREA بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

الشركة الشرقية للدخان

قد قامت الشركة الشرقية إيسترن كومباني باعتماد مجلس إدارة الشركة قائمة أسعار منتجات السجائر والمعسل والسيجار والتي جاءت كما يلي فقد وصلت أسعار السجائر المحلية زيادة ما بين 12% و33% من السجائر الشعبية وهي: