صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حول كيفية استفسار المواطنين عن المساعدة المالية بشكل دقيق وفعال، حيث يتم ذلك عبر رقم الهاتف 1444 هـ، يأتي الدعم الذي تقدمه الوزارة للأسر الفقيرة من المحدودي والمتوسطي الدخل بصورة مقطوعة، يتم إيداع الأموال في حسابات المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، ويستفيدون منها وفقًا لشروط محددة، نقدم لكم رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1444 برقم الهوية وسنتعرّف على تلك الشروط في الموضوع التالي.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1444 برقم الهوية

يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على المساعدة المالية المقطوعة وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتباع سلسلة من الخطوات للاستعلام

ستكون بحاجة إلى الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ثم إدخال بيانات تسجيل دخولك للحصول على الوصول إلى الموقع.

بعد ذلك، اضغط على رمز “التحقق من الدعم المنقوص” وأدخل “رقم الهوية الوطنية”.

يمكنك استخدام مصطلح “الرقم الوطني” بدلاً من “رقم الهوية”، ثم اكتب “رقم الطلب” وانقر على رمز التحقق وأدخله بشكل صحيح.

اضغط بعد ذلك على رمز “التحقق” وبمجرد النقر عليه ستظهر لك حالة طلب المساعدة الخاص بك وحقك فيها.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب