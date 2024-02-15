أخيرا ظهرت ... رابط نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024 الكرخ 2 عبر نتائجنا

بعد انتهاء امتحانات السادس الابتدائي في العراق، أصدرت وزارة التربية نتائج الطلاب في عدة محافظات مثل الأنبار والرصافة الثانية والكرخ الثانية والكرخ الثالثة وصلاح الدين والقادسية والنتائج متوفرة على شكل ملفات pdf تحتوي على أسماء الطلاب والمدارس على الموقع الرسمي للوزارة موقع نتائجنا ويمكنكم الاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بنتائج السادس ابتدائي في العراق ومعرفة مواعيد إعلان بقية المحافظات من خلال متابعتنا.

نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024

بعد أن أنهى الطلاب امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق، أُعلنت نتائج الامتحانات في مديرية الكرخ الثانية ويُمكنكم الوصول إلى النتائج عبر الرابط السريع الذي سنوضحه في الفقرة التالية مع العلم بأن وزارة التربية العراقية ستُصدر نتائج الامتحانات في بقية المدن خلال الأسبوعين القادمين.

رابط نتائج امتحانات التمهيدي للصف السادس الابتدائي 2024 الكرخ 2

لمعرفة نتائج الامتحان الأول للصف السادس الابتدائي التمهيدي لسنة 2024 في جميع أنحاء العراق بتنسيق PDF، يجب عليك زيارة موقع نتائجنا الذي يحدده وزارة التعليم حيث أن هذا الموقع يقوم بنشر النتائج باستمرار بعد أن تكون رسمية وللحصول على النتائج، يرجى اتباع الخطوات التالية:

أدخل اسم موقع نتائجنا في محرك البحث Google أو انقر هنا للوصول إليه.

اختر خيار نتائج السادس الابتدائي الاستعدادي من الموقع.

انتقل إلى أسفل الصفحة حتى ترى قائمة بأسماء المحافظات.

إذا كانت نتائج محافظتك موجودة، فحمل ملف النتائج على جهازك.

بالاستعداد المستمر والجهد الكبير، حقق طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق نتائج رائعة ونجحوا في امتحاناتهم بامتياز، ما يدل على العزيمة والإخلاص في التغلب على الصعوبات الدراسية حيث أن هذه النتائج تمثل العمل الشاق الذي قام به الطلاب على مدار العام الدراسي وتظهر أيضًا الدور البارز الذي أدته المدارس والمعلمين في إرشاد ومساندة الطلاب خلال هذه الرحلة التعليمية.