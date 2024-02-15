اتفرج على كل الأفلام بأعلى جودة “تردد قناة الحرامي 2024” متاحة على جميع الأقمار الصناعية

نزل الآن تردد قناة الحرامي 2024 وشاهد أفضل المسلسلات والافلام الجديدة حيث تعتبر قناة الحرامي سينما من أهم وأشهر قنوات الأفلام في الفترة الماضية وتحظى بنسب مشاهدة عالية في جميع الدول العربية والشرق الأوسط ويحب الكثير مشاهدة الافلام الحصرية عبر شاشة قناة الحرامي سينما على مدار اليوم ، تعرض القناة مجموعة متنوعة من الافلام العربية والاجنبية بصورة مستمرة على مدار 24 ساعة وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة الحرامي عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الحرامي 2024

يبحث الكثير من محبي الترفيه والافلام العربية والأجنبية عن تردد قناة الحرامي سينما عبر القمر الصناعي نايل سات ، وذلك لمشاهدة الكثير من الافلام الحصرية والممتعة خلال إجازة نصف العام حيث تعتبر مشاهدة الافلام من اهم وسائل الترفيه الحديثة التي يحبها الكثير ، كما لم تكتفي قناة الحرامي بعرض الافلام فقط بل يمكنكم مشاهدة الكثير من البرامج الإخبارية التي تنقل أخبار السينما والأفلام الجديدة.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 10815

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز : 27500

أفلام قناة الحرامي الجديدة 2024

تعرض قناة الحرامي سينما الكثير من الافلام الحصرية الجديدة في السينما العربية والاجنبية حيث يمكنكم مشاهدة فيلم “ابو نسب” وفيلم “الاسكندراني” عبر شاشة قناة الحرامي سينما ، بالإضافة إلى الكثير من الافلام الاجنبية مثل فيلم “باتمان” و فيلم “سبايدر مان” ومن الجدير بالذكر أن قناة الحرامي تعرض جميع محتواها بجودة عالية وبدون الكثير من الفواصل الإعلانية.