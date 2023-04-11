في دقيقة بس.. الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي شهر ابريل 2023 وسدد فاتورتك في ثواني

يمكنك الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر ابريل 2023 عبر موقع المصرية للاتصالات الذي يعمل بكفاءة عبر شبكة الإنترنت على مدار الساعة، حيث من المقرر سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل بعد 72 ساعة من الآن، وبع ذلك يتم انقطاع الخدمة وفرض غرامات تأخير، واليوم سنوضح لكم أيضا طريقة سداد فاتورة التليفون الارضي وأنت في المنزل بأبسط الطرق.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر ابريل 2023

يمكنك فورا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر ابريل 2023 بسهولة من خلال زيارة الموقع الالكتروني للشركة المصرية للاتصالات، فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع المصرية للاتصالات الرسمي.

انتظر حتى يتم تحميل الصفحة.

سيظهر لك خانة إدخال كود المنطقة، وفيها يتم ادخال كود المحافظة التي تعيش بها والتابع لها الهاتف.

قم بادخال رقم الهاتف في الخانة المخصصة له.

اضغط على كلمة “اعرض الفواتير”.

ستظهر لك الفواتير الواجبة السداد.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل 2023

يمكنك سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر ابريل 2023 عبر موقع المصرية للاتصالات فورا، فقط اتبع ما يلي:

اتبع الخطوات السابقة الذكر.

وبعد أن تظهر الفواتير، يتم الضغط على خيار الدفع الكترونيا الموجود أعلاه الموقع.

ثم قم بادخال بيانات الفيزا الخاصة بك.

وسيتم خصم قيمة الفاتورة من رصيدك بالبنك.

كما يمكنك دفع الفاتورة أيضا من خلال خدمة فوري أو ماكينات ATM للبنك الأهلي وبنك CIB، كما تتيح خدمة وي باي we pay.

فاتورة التليفون الأرضي شهر ابريل 2023

تصدر فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر بنظام الربع السنوي، حيث تصدر الفاتورة في الخامس عشر من كل شهر، وتمنح المصرية للاتصالات عملائها فترة سماح حتى يوم 14 من الشهر الذي يليه، وفي حال عدم السداد باليوم الخامس تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط.