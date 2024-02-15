كم يوم باقي على شهر رمضان 2024 ؟!! + عبارات تهنئة وإمساكية شهر رمضان 30 يوم

كم يوم باقي على شهر رمضان 2024بدأ البحث بين العديد من المواطنين عن موعد في شهر رمضان 2024، بعد أن انقضى منتصف شهر رجب من العام الجديد 1445/2024، وتم الإعلان بأن باقي على شهر رمضان 42 يوم، يسعى الناس للتحقق من هذا الموعد لضبط أوقات الإفطار خلال الشهر الفضيل بعد أن تم الإعلان عن جدول الإمساكية الخاص بشهر رمضان.

كم يوم باقي على شهر رمضان 2024

وفقا لما أعلنه مركز الفلك الدولي بخصوص استطلاع هلال شهر رمضان 2024، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في عام 2024 يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، تقوم دار الإفتاء المصرية بتحري هلال شهر رمضان 1445 هـ في يوم 29 شعبان 1445 هـ، وبناء على الاستطلاع، ستعلن دار الإفتاء موعد بدء شهر رمضان رسميا، والذي يختلف من بلد إلى اخر.

إمساكية شهر رمضان 2024/1445

إمساكية شهر رمضان لعام 1445 هـ / 2024 م في القاهرة:

يوم 1 رمضان الموافق 11 مارس 2024

موعد أذان الفجر: الساعة 4:43 صباحا.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:01 مساء.

عدد ساعات الصيام: 13 ساعة و18 دقيقة.

يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات قد تختلف قليلا باعتماد على المصدر الرسمي المعتمد في كل دولة.

فضل شهر رمضان

إنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن.

إن شهر رمضان به صلاة التراويح.

شهد الشهر العديد من الوقائع والأحداث الإسلامية مثل غزوة الخندق وبدر.

صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة.

شهر رمضان المبارك به ليلة القدر.

دعاء رؤية هلال رمضان

«اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ».