استقبل حالًا “تردد قناة كراميش 2024” متاحة على جميع الأقمار الصناعية بأعلى جودة

يبحث العديد من الآباء والأمهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن التردد الجديد لقناة كراميش للأطفال حيث أن قناة كراميش قامت بنقل التردد الخاص بها لتحسين الجودة بتقنيات عالية وتعمل دائما على تقديم افضل جودة للمشاهدين مما جعلها تحظى على الملايين من المشاهدات منذ بداية عرض القناة وتعمل دائما القناة على تعليم الأطفال وتحسين المستوى الفكري لهم من خلال تقديم العديد من المعلومات بطريقة ترفيهية من خلال البرامج المعروضة على القناة ويجعلها ذلك مميزة من بين قنوات الأطفال الأخرى في جميع أنحاء الوطن العربي ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على التردد الجديد لقناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات تابعوا معي.

تردد قناة كراميش

تم الإعلان مؤخرا عن التردد الجديد لقناة كراميش من قبل ادارة القناة عبر الصفحات الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي حتى يتم الوصول الى التردد الجديد بسهولة في جميع أنحاء الوطن العربي ويمكنكم تنزيل التردد الجديد لقناة كراميش للاطفال على القمر الصناعي نايل سات عن طريق إدخال بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة كراميش.

تردد القناة:11429.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة كراميش عرب سات

يمكنكم أيضاً استقبال التردد الجديد لقناة كراميش عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية: