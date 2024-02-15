بضغطة زر هتغير حياتك ... هتبقي مليونير مع مسابقة الحلم Dream 2024 مع مصطفي الأغا والجائزة الكبري 1,000,000$

من بين الأسئلة التي تشغل بال العديد من الناس في العالم العربي هي كيف يمكنهم المشاركة في مسابقة الحلم 2024 التي يقدمها الإعلامي مصطفى الأغا، هذه المسابقة التي أصبحت مشهورة جداً في الدول العربية توفر فرصة للمتسابقين للحصول على جوائز كبيرة ومغرية، لذلك سنسلط الضوء في هذا المقال على بعض الجوانب المتعلقة بمسابقة الحلم وكيفية الاشتراك فيها.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفي الأغا

إذا كنت ترغب في المشاركة في مسابقة الحلم والتنافس على الجوائز، فلديك خيارات متعددة للتسجيل في مسابقة الحلم 2024، وهذه هي أبرز الخيارات:

الرسائل النصية القصيرة: ترسل رسالة نصية تحمل كلمة حلم أو Dream إلى الرقم المخصص لبلدك وستستقبل سؤالاً عليك الإجابة عليه بطريقة صحيحة لتزيد من فرصك في الفوز.

تطبيق الحلم: تقوم بتنزيل تطبيق الحلم من متجر التطبيقات الذي يتوافق مع جهازك وعليك التسجيل في التطبيق بواسطة رقم هاتفك الجوال وستحصل على عملات رقمية يمكنك استعمالها للمشاركة في المسابقة كما يحق للمتسابق أن يشتري عملات رقمية إضافية عند الحاجة.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

للمشاركة في مسابقة الحلم التي تنظمها MBC، يجب عليك تلبية بعض الشروط الأساسية وهي: