 موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 + الجدول النهائي للامتحانات .. أعرف بسرعة المعاد امتى

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة للعام 2024 حيث بدأ الترم الثاني في مصر ويستعد وزارة التربية والتعليم للكشف عن جدول امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي تلك الامتحانات تحمل أهمية كبيرة للطلاب إذ تحدد مصيرهم الجامعي.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تعتزم وزارة التربية والتعليم إطلاق امتحانات الصف الثالث الثانوي اعتبارا من يوم 25 يونيو القادم حيث ستمتد فترة الامتحانات لمدة شهر كامل وتبدأ الوزارة في إعداد جدول خاص بالامتحانات للطلاب في الشعبة الأدبية والعلمية اعتبارا من 25 يونيو وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الوزارة وسيتم الإعلان عن جدول الامتحانات ومواعيد الامتحانات وفقا لتلك الخريطة الزمنية وقد أتاحت الوزارة تسجيل استمارة الثانوية العامة اعتبارا من شهر يناير الماضي وحتى 22 فبراير وذلك من خلال الدخول إلى رابط استمارة الثانوية العامة وتسجيل بيانات الطالب وطباعة وتقديم الاستمارة هذه الخطوة تأتي ضمن استعدادات الطلاب لاجتياز امتحانات الثانوية العامة بنجاح حيث يتطلع الجميع إلى تحقيق أفضل النتائج.

أهمية الثانوية العامة لكل طالب

امتحانات الثانوية العامة في مصر من أهم الفعاليات التي تشغل بال العائلات والطلاب حيث تحدد مساراتهم الأكاديمية المستقبلية والجامعات التي سيتوجهون إليها بعد ذلك يتم نشر جدول الامتحانات لكلا الشعبة الأدبية والعلمية ويعد توضيح موعد إجازة عيد الأضحى المبارك التي تتزامن مع مواعيد الامتحانات أمرا هاما أيضا بمراجعة المقترحات التي تُقدم بخصوص الجدول وتتخذ القرارات اللازمة قبل الإعلان عن الجدول الرسمي.