شحن بكدج 105 صامويل ايتو شحن كوينز بيس مجاناً|| 12000 كوينز العب بالعالي كجرافيك ليجند اللعبة وهدايا كتير

بكدجات مجانية صامويل ايتو يبحث العديد من المستخدمين عن البكدجات المجانية التي تحتوي على اللاعبين الأسطوريين الذين يمتلكون مهارات عالية في لعبة كرة القدم، والتي من خلالها يحققوا العديد من الانتصارات بجانب الحصول على بعض الألقاب، والجوائز المهمة داخل المباراة لهذا قم بتجميع أكبر عدد من الكوينزات من أجل شراء اللاعبين استبدال المدربين، وغيرها من المميزات التي توفرها لعبة بيس اي فوتبول.

بكدجات مجانية صامويل ايتو

تقدم اللعبة عدد من البكدجات الجديدة كل فترة من أجل منح اللاعبين تجربة جديدة مختلفة عن السابق حيث توفر أندية، ومنتخبات تضم نجوم بارزين متألقين في كرة القدم كل هذا تستطيع الحصول عليه بشكل مجاني دون دفع أي رسوم مالية مثل ديفيد فيا 102 كذلك صامويل ايتو بتصنيف 105 كل هذا عن طريق التسجيل اليومي داخل لعبة بيس أو التسجيل الأسبوعي الذي يمنحك حوالى خمسين كوينز خلال السعر الواحد سيكون لديك مائتي كوينز أيضاً يوجد حملة جديدة كانت في يوم الاثنين تقدم للمستخدمين حوالي عشرون كوينز بشكل يومي، وفي خلال الأسبوع الواحد سيكون في حسابك 120 كوينز يلزم التسجيل اليومي في التطبيق من أجل تجميع عدد الكوينزات المطلوبة.

مميزات لعبة بيس اي فوتبول

تتسم بعدد هائل من الخصائص التي جعل منها واحدة من أكثر الألعاب التي جمعت شعبية كبيرة خلال وقت قصير جداً حيث تحصل على تحديثات كل فترة تساعد اللاعبين في تجميع عدد من الكوينزات المجانية بسهولة كبيرة لاسيما أنها تعطي المستخدمين تجربة مميزة تشعرهم بأنهم داخل الملعب.