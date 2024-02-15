زيادة التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات 2024 “بشرى سارة للجميع” .. 600 جنية لكل مواطن

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن زيادة التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات 2024 حيث قرر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% لجميع أصحاب المعاشات ويتم صرف الزيادة الجديدة المقررة ضمن قرارات الحزمة الاجتماعية الجديدة مع معاش شهر مارس 2024 ، وقد الصدر رئيس الجمهورية مجموعة من القرارات الجديدة لصالح الكثير من المواطنين وذلك لتخفيف أعباء المعيشة الصعبة على المواطنين خلال الأيام الاخيرة الماضية.

زيادة التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات 2024

أعلنت الهيئة القومية للمعاشات والتامينات خلال الايام الاخيرة الماضية عن زيادة التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات 2024 وذلك بقرار رئيس الجمهورية يوم الأربعاء الماضي الموافق 7 فبراير 2024 ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 13 مليون مواطن مصري يستفيدون من المعاشات التي يتم تقديمها بزيادة جديدة للمرة الثانية خلال عام 2024 حيث تمت الزيادة الأول خلال شهر يناير 2024 وذلك وفق قانون المعاشات والتأمينات والذي يتضمن زيادة المعاشات في بداية كل عام بنسبة 15% ، كما تمت زيادة المعاشات للمرة الثانية في شهر مارس 2024 بقرار رئيس الجمهورية لتخفيف الحالة الاقتصادية السيئة على المواطنين.

موعد صرف الزيادة الجديدة على المعاشات 2024

يتم صرف زيادة المعاشات الجديدة على معاش شهر مارس 2024 ، وذلك يوم 1 مارس القادم وتمت الزيادة الجديدة بنسبة 15% ومن المتوقع أن يستمر صرف الزيادة الجديدة قبل بداية شهر رمضان المبارك والذي يبدأ رسميًا يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ،و يستطيع جميع المواطنين صرف معاش شهر مارس من جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال مكاتب البريد المصري.