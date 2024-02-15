هتقبض أمته … حقيقة تبكير مرتبات شهر مارس 2024 … موعد صرف الراتب قبل رمضان

لم يتم الاعلان من قبل وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وهل انه سيتم صرفها قبل قدوم شهر رمضان، ومن خلال مقالنا سنتعرف على حقيقة تبكير مرتبات شهر مارس 2024.

تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

صرحت الوزارة عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وأنه سيتم صرفها بالزيادة الجديدة، وسيبدأ موعد صرفها في يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 المقبل ويتم استمرارها ليوم الأربعاء 27 مارس 2024 وهذا الموعد وفقا لما جاء من تصريح الوزارة وبسبب زيادة البحث من قبل الموظفين.

حقيقة زيادة مرتبات شهر مارس 2024

تم الاعلان من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن انه سيتم زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بنسبة 50%، فقد وصلت الزيادة لمبلغ 6000 جنيه شهريًا بزيادة تقدر بمبلغ 2000 جنيه لجميع موظفي الدرجة السادسة وسيتم بدء صرصفها مع راتب شهر مارس فقد وصلت الزيادة الجديدة لأجور العاملين تصل ما بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا.

قيمة مرتبات شهر مارس 2024

م التصريح من قبل وزارة المالية بالاعلان عن رواتب العاملين في كل درجة والتي جاءت كما يلي: