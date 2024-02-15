استقبلها حالًا ونزلها عشان رمضان “تردد قناة MBC مصر” متاحة على جميع الأقمار الصناعية

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من متابعي المسلسلات والأفلام والبرامج المصرية والعربية عن تردد قناة MBC مصر حيث تعتبر قناة ام بي سي مصر من أهم القنوات المصرية التي تتبع مجموعة قنوات أم بي سي السعودية ، وتعرض قناة ام بي سي مجموعة كبيرة ومميزة من المسلسلات الرمضانية الحصرية والبرامج المميزة مثل برنامج رامز جلال الجديد وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة MBC مصر عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة MBC مصر

نكشف اليوم عن تردد قناة MBC مصر عبر القمر الصناعي نايل سات حيث يمكنكم مشاهدة الكثير من البرامج الحوارية والإخبارية المميزة ومن أشهر البرامج التي يتم عرضها عبر شاشة قناة MBC مصر برنامج الحياة والذي يقدمه الإعلامي المصري الشهير عمرو أديب ، كما يمكنكم مشاهدة الكثير من البرامج الرياضية والفنية والترفيهية والمسلسلات الحصرية المصرية والعربية عبر شاشة قناة ام بي سي مصر من خلال التردد التالي :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11470

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

موعد برنامج الحكاية على قناة MBC مصر

بعد تنزيل تردد قناة ام بي سي مصر يبحث الكثير من المصريين المتابعين لبرنامج الحكاية والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب من المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي عن مواعيد البرنامج وذلك يوم الجمعة والسبت والاحد والاثنين من كل اسبوع وتشاهدون البرنامج في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.