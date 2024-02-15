مبارك للناجحين.. رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 كركوك “نتائجنا”

بدأت مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات العراقية في الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي للدور التمهيدي الخارجي لعام 2024، وقد تمت عمليات تصحيح أوراق الاختبار ورصد العلامات، وتمت مراجعة وتدقيق النتائج قبل رفعها واعتمادها رسميًا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الخارجي هذه الفترة، وتحديدًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع نتائجنا، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنستعرض معكم نتيجة السادس الابتدائي محافظة كركوك عبر موقع نتائجنا فتابعونا.

ظهور نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024

بعد انتهاء امتحانات السادس الابتدائي في العراق، أصدرت وزارة التربية نتائج الطلاب في عدة محافظات مثل الأنبار والرصافة الثانية والكرخ الثانية والكرخ الثالثة وصلاح الدين والقادسية وكركوك والمثنى وديالي، حيث تتوفر النتائج على شكل ملفات PDF تحتوي على أسماء الطلاب والمدارس على الموقع الرسمي للوزارة، وموقع نتائجنا، ويمكنكم الاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بنتائج السادس ابتدائي في العراق ومعرفة مواعيد إعلان بقية المحافظات من خلال متابعتنا.

نتائج السادس الابتدائي كركوك 2024

للتعرف على نتائج الامتحان الأول للصف السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2024 في كركوك وجميع أنحاء العراق بتنسيق PDF، يُنصح بزيارة موقع “نتائجنا” الذي يُحدده وزارة التربية، حيث يتم نشر النتائج بشكل مستمر على هذا الموقع بمجرد توفرها رسميًا، وللوصول إلى نتائج السادس الابتدائي بكركوك، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

أدخل على الرابط الرسمي لموقع “نتائجنا” في محرك البحث على الإنترنت. اختر خيار “نتائج السادس الابتدائي الاستعدادي” من الموقع. ستظهر في أسفل الصفحة قائمة بأسماء المحافظات التي ظهرت. ستظهر أمامك نتائج محافظة كركوك، قم بتحميل ملف النتائج على جهازك.

يرجى مراجعة الموقع بانتظام للحصول على آخر التحديثات والنتائج الرسمية.