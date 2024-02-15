ادخل حالا واكسب سيارة مرسيدس بنز ... رابط التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية 2024 وجوائزها

إذا كنت تريد المشاركة في مسابقة دخون الإماراتية في السعودية والتنافس على الفوز بجوائز رائعة مثل سيارة مرسيدس أو رحلة لدبي وغيرها من الهدايا الثمينة فعليك الاستعجال والتسجيل الآن عبر الإنترنت حيث أن اللجنة المنظمة للمسابقة أوضحت الشروط الواجب توفرها للمشاركين وأتاحت لهم فرصة الدخول إلى السحب الكبير فلا تفوت هذه الفرصة الذهبية وزور موقع مسابقة دخون الإماراتية واملأ بياناتك الشخصية بسهولة ويسر، والمسابقة مفتوحة لجميع الزوار الذين يحضرون معرضها الذي يقام هذا العام في المملكة العربية السعودية؛ وسوف نتحدث في هذا المقال من موقع البديل عن المسابقة وتفاصيلها.

رابط مسابقة دخون الإماراتية 2024

إذا كنت ترغب في المشاركة في مسابقة دخون الإماراتية فعليك باتباع الخطوات التالية:

انقر على الرابط الخاص بمسابقة دخون الإماراتية من هنا.

اختر خيار تسجيل الدخول من القائمة الرئيسية.

أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

اختر المسابقة من القائمة.

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جوائز مسابقة دخون الإماراتية 2024

بمناسبة مهرجان دخون 2024 تطلق شركة دخون الإماراتية مسابقة مميزة تمنح المشاركين فرصة الحصول على هدايا رائعة ومتنوعة حيث أن شركة دخون هي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في صناعة البخور الشرقي والفرنسي للعطور، وقد تأسست في عام 2015 والهدايا التي تقدمها الشركة للفائزين بالمسابقة هي: