تـوه pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة | بحث اسماء المشمولين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كل الملفات spa.gov.iq

تهتم بعض الأسر في العراق بمعرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لعام 2024، إن هذا البرنامج يعتبر واحدًا من البرامج المهمة التي تستفيد منها عدد كبير من الأُسر المحتاجة، ولتسهيل البحث عن هذه البرامج، يمكن الاستعلام عنها من خلال منصة موقع “مظلتي”، وهي إحدى المنصات التي توفر الحكومة العراقية من خلالها جميع الخدمات المتاحة لديها مباشرة، نشرح تفاصيل أكثر في مقال اليوم.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تعد خدمة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية pdf الواجبة التقديم في العام 2024 المتاحة من بين الخدمات التي تقدِّمها الحكومة العراقية، وذلك من خلال منصة مظلَّتي، والمنصة الرسمية التابعة للحكومة، تعد هذه الخدمة الحكومية من ضمن الخدمات التي يمكن الإستفادة منها من قِبل عدد كبير من الأفراد المستحقين لها، وتتمثل طريقة الاستعلام عن تلك الخدمة كما يلي:

الوصول إلى منصة مظلتي، والتأكد من تسجيل

الدخول إلى حسابك الشخصي على المنصة.

الوصول إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

اضغط على زر “الرعاية الاجتماعية” الموجود على الصفحة الرئيسية للمنصة.

اختيار نوع الاستعلام، اختر أيقونة “أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للشهر الحالي”.

إدخال المعلومات الشخصية، أدخل جميع المعلومات الشخصية التي يطلبها الموقع منك لإكمال عملية الاستعلام، مثل، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، اسم العائلة، أي معلومات أخرى مطلوبة.

بالاطلاع على الكشوفات المتاحة.

قم بالضغط على زر التحميل لاستعراض الكشوفات.

بعد انتهاء عملية التحميل، قم بالبحث عن اسمك ضمن الأسماء المقبولة.

بعد انتهاء عملية التحميل، قم بالبحث عن اسمك ضمن الأسماء المقبولة. من صحة جميع المعلومات المتاحة أمامك.

اضغط في النهاية على خانة الاستعلام لإكمال العملية.

المستندات المطلوبة فى اسماء المشمولين بالاجتماعية

يجب أن يتم تقديم العديد من الوثائق الرسمية من قبل المتقدم للحكومة العراقية لضمان حصوله على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة رابط منصة مظلتي بسهولة ويسر: