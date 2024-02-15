قطوف من حدائق الإيمان.. اضبط تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو والنايل سات 2024

تعتبر إذاعة القرآن الكريم واحدة من أهم القنوات الفضائية التي تقوم بعرض القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، لذا يهتم الكثيرون اهتمامًا خاصًا لمعرفة تردد القناة وتحديثه بشكل دوري، وفي هذا المقال عبر موقع البديل يمكنكم الحصول على معلومات حول تردد إذاعة القرآن الكريم والاستمتاع ببرامجها المميزة، وذلك من متابعة السطور القادمة

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو والتلفاز

شهدت محركات البحث ارتفاعًا في الطلب على تردد إذاعة القرآن الكريم مؤخرًا، حيث تعتبر هذه الإذاعة مصدرًا مهمًا للاستماع إلى تلاوات القرآن الكريم بصوت العديد من الشيوخ المشهورين، ويعتبر هذا الاهتمام ضروريًا للاستمتاع بالمحتوى المميز والمفيد الذي يقدمه، والذي يساهم في نقل القيم الأخلاقية والإنسانية، وتعزيز التواصل مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وللحصول على التردد المطلوب، يُرجى اتباع النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات:

التردد: 11766.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد إذاعة القرآن الكريم على راديو FM:

في محافظة القاهرة: 38.2.

في المحلة الكبرى: 99.6.

في إذاعة الإسكندرية: 90.1.

كيفية تنزيل إذاعة القرآن الكريم على تلفازك

لتحميل قناة إذاعة القرآن الكريم على تلفازك، والاستمتاع بتلاوات القرآن الكريم لكبار الشيوخ والمقرئين عبر هذه الإذاعة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

استخدم جهاز الريموت الخاص بالرسيفر. انتقل إلى إعدادات القناة. اختر أيقونة التثبيت أو التركيب اليدوي. أدخل معلومات التردد المذكورة سابقًا، مثل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز. اضغط على كلمة البحث.

بعد ذلك، سيتم استكمال عملية التحميل في بضع ثواني، وستجد قناة إذاعة القرآن الكريم ضمن القنوات المتاحة على الجهاز.