“احلي ضحك” اضبط تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry للاطفال

تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أشهر القنوات الخاصة بالاطفال، حيث تمتعت بشعبية كبيرة على مدار العقود الماضية وتعتبر هذه القناة موطنًا لشخصيتين لا تُنسى توم، القط الذكي والمثابر، وجيري، الفأر الذكي والماكر من خلال مغامراتهم المشوقة والمثيرة، واستطاعت هذه القناة أن تأسر قلوب الملايين حول العالم، وتُحقق نجاحا لا يضاهى في عالم الرسوم المتحركة.

قناة توم وجيري

قناة توم وجيري هي أكثر من مجرد قناة تلفزيونية خاصة بالاطفال حيث إنها رمز للفكاهة الخالدة والكلاسيكية، وتجسد قيمًا مهمة من خلال مغامراتها المثيرة مهما كان عمرك أو جنسك، فإن قناة توم وجيري ستبقى قناة تلفزيونية تستحق المشاهدة، وستستمتع بمتابعة تلك الشخصيات الرائعة في رحلتهم اللانهائية من الكوميديا والمرح فهي تقدم العديد من البرامج وافلام المغامرات المميزة توم وجيري شو: يعرض هذا البرنامج حلقات من المسلسل الكرتوني الشهير توم وجيري وتوم وجيري في مغامرة جديدة حيث يعرض هذا البرنامج مغامرات جديدة لتوم وجيري في أماكن مختلفة حول العالم وأصدقاء توم وجيري وهذا البرنامج يعرض حكايات عن صداقات توم وجيري مع شخصيات أخرى من عالم الكرتون وتوم وجيري والألعاب.

تردد قناة توم وجيري

وداعاً للبحث عن تردد قناة توم وجيري، فقد حان الوقت للانطلاق في مغامرات جديدة مع القط والفأر المفضلين لدى الجميع الاطفال والكبار حيث يمكن ضبط تردد القناة الجديد على القمر المصري النايل سات: