استمتع بأقوى إنتاجات الدراما التركية المدبلجة..استقبل الآن قناة تردد مودرن ألوان التركية الجديد 2024 على النايل سات لمشاهدة بجودة HD

لجميع الأشخاص التي تحب مشاهدة أجدد أعمال الدراما التركية والإنتاج الأضخم على الإطلاق أنتم في هذا الموضوع على موعد مع معرفة التردد الجديد لقناة مودرن ألوان التركية، وهي من إحدى أفضل القنوات التي تقوم بعرض مجموعة متميزة جدا من المسلسلات التركية على شاشتها وجميع المسلسلات تكون مدبلجة باللغة العربية، وتتميز هذه القناة بأنها مجانية تماما ولا يوجد أي داعي لدفع اشتراك شهري من أجل التمتع بمشاهدة تلك المسلسلات، وبناء عليه وبعد إعلان إدارة القناة عن نيتها في تغيير التردد نجد أن محبي المسلسلات التركية هم الأكثر بحثا عن تردد قناة مودرن الألوان التركية للعام الحالي 2024، وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم التردد الجديد للقناة وطريقة ضبطها تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع

تردد قناة مودرن ألوان التركية

تقوم قناة مودرن ألوان التركية بتقديم محتواها بجوده الـ hd هذا طبعا بخلاف نقاء الصوت ويرجع هذا لعدة أسباب وأبرزها أن هذه القناة تقوم باستخدام معدات حديثة ومتطورة من أجل أعمال البث، وقد حققت هذه القناة نجاحا كبيرا منذ أن تم افتتاحها لأول مرة في عام 2012 وهذا لأنها تقدم محتوى متميز ومتجدد دائما من المسلسلات التركية وبالنسبة للتردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات فقط جاء على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

تردد القناة: 11411.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8\7.

طريقة استقبال مودرن ألوان

بعد أن تعرفنا معا على تردد قناة مودرن ألوان الجديد في هذه الفقرة نذكر لكم طريقة ضبط التردد على النايل سات: