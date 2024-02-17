متعة لا نهائية وواقعية مطلقة.. بالخطوات طريقة تحميل لعبة فيفا موبايل 2024 الإصدار الجديد FIFA Mobile 24 مع الهواتف الأندرويد و IOS

من بعد طرح نسخة تجريبية من لعبة فيفا موبايل 2024 وقد لاقت هذه النسخة استحسان وإعجاب العديد من محبي ألعاب الفيديو جيمز خاصة الألعاب الرياضية المتعلقة بكرة القدم، قد أعلنت الشركة المطورة الخاصة باللعبة عن وجود إصدار جديد لها وبناء عليه أصبح يتم البحث بشكل متكرر عن طريقة تحميل لعبة فيفا موبايل على هواتف الأندرويد والآيفون، ونجد أن هذه اللعبة تعتبر من أحد أفضل ألعاب كرة القدم خلال هذه الفترة تضم هذه اللعبة مجموعة من الرسوم الجرافيكية المتنوعة التي تحاكي الواقع وتجعل اللاعب يشعر أنه في إستاد حقيقي بمجموعة من الأجواء الحماسية الموجودة في داخلها وفي هذا الموضوع من خلال موقعنا نذكر لكم طريقة تحميل لعبة FIFA Mobile 24.

طريقة تحميل وضبط لعبة FIFA Mobile 24

بالنسبة للأشخاص التي تريد التعرف على خطوات تحميل لعبه فيفا موبايل الإصدار الأخير على هواتف الآيفون والأندرويد، في هذه الفقرة سوف نذكر لكم الخطوات الكاملة حتى يتم تحميل هذه اللعبة بكل سهولة الأمر لا يتطلب سوى دقائق فقط:

الخطوة الأولى نتأكد فيها من أن الجوال الخاص بنا متصل بالشبكة العنكبوتية وبعدها مباشرة يتم فتح المتجر الخاص بالهاتف Google Play لهواتف الأندرويد وApp Store لهواتف الآيفون.

الخطوة الثانية في مربع البحث نقوم بالبحث على اللعبة بكتابه اسم فيفا موبايل.

الخطوة الثالثة ننتظر حتى تظهر أيقونة اللعب للتحميل على الشاشة ونضغط على أيقونة تثبيت.

الخطوة الرابعة ننتظر حتى يتم تحميل اللعبة على الهاتف وبعدها نقوم بفتح اللعبة والبدء في اللعب مجانا تماما دون دفع أي رسوم.

مميزات لعبة فيفا موبايل 2024

يضم إصدار الجديد من لعبه فيفا موبايل لعام 2024 بعض المزايا وقد جاءت على النحو التالي: