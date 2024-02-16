رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 عبر موقع وزارة العمل

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق إحدى الخدمات التي عملت الحكومة العراقية على توفيرها لجميع الأشخاص داخل دولة العراق، حيث يتاح الاستعلام الإلكتروني وذلك بهدف التيسير على جميع الأفراد المشمولين من الرعاية الاجتماعية، وسوف نوضح كيفية الاستعلام وشروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية في التالي.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

أتاحت الحكومة العراقية إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإلكتروني.

اضغط على أيقونة برنامج الرعاية الاجتماعية.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن كشوفات الوجبة الأخيرة.

حمل جميع الكشوفات الخاصة بالوجبة على جهازك.

يمكنك البحث عن اسم المستفيد مع الحرص على التأكد من تاريخ الميلاد الخاص به.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية في العراق

فرضت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية مجموعة من الشروط التي يلزم استيفاؤها، وأهم تلك الشروط في التالي:

أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية.

الإقامة المستمرة داخل دولة العراق.

ألا يبلغ عدد أفراد الأسرة المتقدمة أربعة أشخاص.

الالتزام بكافة الضوابط التي تقوم الرعاية بوضعها.

يلزم ألا يكون المتقدم لديه أملاك.

تقديم كافة المستندات اللازمة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية

ألزمت وزارة العمل المتقدمين تقديم مجموعة من المستندات الهامة، وأبرز تلك المستندات في التالي: