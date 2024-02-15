أسعار البنزين الجديدة … سعر البنزين 15 فبراير وفقا لتعديلات ‎اسعار البنزين

تم التصريح من قبل اللجنة الخاصة بالتسعير التلقائي عن سعر البنزين فقد تم رفع سعره لنسبة تصل إلى 14% ولكنه لم يتم الاعلان عن أي زيادة في سعر السولار وذلك لمحدودي الدخل ومن خلال مقالنا سنتعرف على سعر البنزين 15 فبراير وفقا لتعديلات ‎اسعار البنزين.

سعر البنزين 15 فبراير اليوم بعد الزيادة

فقد تم ارتفاع سعر البنزين مما ادى لزيادة البحث من قبل المواطنين وان اي ارتفاع في سعر البنزين يسبب تغير في كافة المصالح والأسواق ويتم بناء علي أسعار نقل السلع والخدمات فقد يسبب ارتفاع المنتجات والفاكهة والخضروات.

سعر البنزين قبل تعديلات اللجنة الخاصة بالتسعير التلقائي

فقد كان السعر الخاص بلتر البنزين مستقراً في مصر ان يتم ذلك الاجتماع الاخير وبعدها تم تقرير رفع سعر لتر البنزين، وجاءت الاسعار القديمة قبل الرفع كما يلي:

وصل سعر لتر بنزين 80 بمبلغ 8.75 جنيهاً للتر.

كما قد يسجل سعر لتر بنزين 92 بمبلغ 10.25 جنيهات للتر

سجل سعر لتر بنزين 95 بمبلغ 12.5 جنيهاً للتر.

سعر لتر السولار 7.75 جنيهات للتر.

سعر البنزين بعد الزيادة الجديدة

فرض زيادة تصل 14% وذلك على سعر البنزين ولم يتم زيادة سعر السولار بسبب انه يخدم الفئات محدودي الدخل بسبب الغلاء الكبير التي تتعرض له البلاد وجاءت أسعار الزيادة في البنزين وفقا لما اعلن كما يلي: