افتحيها لطفلك.. تردد قناة سبونج بوب جديد SpongeBob استمتع بأروع الأغاني وأحلى الأناشيد

يتساءل العديد من الأطفال وأولياء الأمور حول البحث عن الترد الجديد الخاص بقناة سبونج بوب للأطفال حيث تستهدف أعمار الأطفال ما بين أل 3 سنوات حتي أل 15 سنة، تعرض برامج مختلفة ومتنوعة، تبث برامجها علي مدار أل 24 ساعة خلال اليوم، تبث من خلال صورة واضحة ونقية مما تجذب انتباه العديد من الأطفال وجودة عالية جدا،يتابعها الكثير من الأطفال حول الدول العربية لذا من خلال تلك الموضوع سنسرد لكم كافة التفاصيل حول التردد الجديد من خلال القمر الصناعي النايل سات، كيفية تحميل القناه علي شاشات التلفاز في السطور التالية تابعونا.

تردد قناة سبونج بوب علي النايل سات

التردد الخاص بقناة سبونج بوب: 11355.

القمر الصناعي الخاص بها: النايل سات.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصويب خطأ القناة: 6/5.

مميزات قناة سبونج بوب للأطفال

تبث الكثير من البرامج المختلفة والمتنوعة.

تبث برامجها من خلال صورة واضحة وجودة عالية.

تحتوي علي صورة واضحة وجودة عالية.

دائما تتطور من نفسها في عرض محتويات إضافية مما يحبها الكثير من الأطفال.

يتمكن الجميع تنزيل التردد الجديد دون دفع أي رسوم مالية إطلاقا.

ماهي البرامج التي تبث من خلال قناة سبونج بوب