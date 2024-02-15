أربح جوال أيفون أو سيارة مرسيدس أو 50 ألف ريال كاش مسابقة دخون الإماراتية 2024

مسابقة دخون الإماراتية 2024 المتاح التسجيل فيها لكل الدول العربية والغير عربية عبر موقع مسابقة دخون في الإمارات والفوز بأحدي الجوائز القيمة تتنوع ما بين سيارات المرسيدس بمختلف الفئات مع الفوز بمبلغ 50 ألف ريال كاش من مسابقة دخون كما يمكن أن تفوز بجوال من بين 15 جوال ماركة أبل الجديد كل ما عليك هو التسجيل في مسابقة دخون في الإمارات ببعض البيانات البسيطة تسجل علي موقع مسابقة دخون الرسمي ومن ثم يتم الدخول للفوز بأحدي الجوائز.

مسابقة دخون الإماراتية 2024

تخضع المسابقة تحت إشراف موقع مسابقة دخون في الإمارات وهو موقع تسويقي للعديد من المنتجات المتنوعة من أنواع العطور العالمية والمحلية الصنع وفي كل فترة محددة يتم تفعيل رابط تسجيل مسابقة دخون في الإمارات لكي ما يتم عرض الجوائز الخاصة بالمسابقة علي كافة المواطنين والمقيمين في الإمارات وليس ذلك فحسب حيث أن مسابقة دخون في الإمارات تتاح لكل من يرغب في التسجيل بها من دول مختلفة.

التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية

ضمن التيسيرات الخاصة بشأن مسابقة دخون الإماراتية 2024 بأن التسجيل متاح للجميع بجانب أن مسابقة دخون في الإمارات ليشت مشروطة بشراء أحدي المنتجات كما أن المسابقة تستلم من خلالها سيارة مرسيدس وهي موجودة فعلياً في مقر شركة دخون في الإمارات كما أن السحب العشوائي في مسابقة دخون هو سيد الموقف لتحديد من سعيد الحظ الذي سيفوز بأحدي جوائز مسابقة دخون.

كيف يتم دخول مسابقة دخون في الإمارات

لكي ما يتم دخول مسابقة دخون في الإمارات 2024 يجب أتباع الخطوات التالية:-

سجل الدخول علي رابط تسجيل مسابقة دخون الرسمي. سجل بيانات أسمك والبريد الإلكتروني الخاص بك ورقم الهاتف الخاص بك بالمربعات المخصصة. حدد المدينة التي تقيم بها في أي دولة أنت تابع له في المربع المخصص. آخر خطوة بشأن التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية أضغط علي مربع الاشتراك. رابط مسابقة دخون في الإمارات يتم الدخول عليه عبر الأنترنت سواء من الجوال أو الكمبيوتر.

مسابقة دخون الإماراتية 2024 يتم إتاحتها لكافة المواطنين والمقيمين داخل الإمارات بجانب كل من يرغب في الاشتراك في مسابقة دخون يمكنه ذلك أياً كانت الدولة التابع لها.