ضحك طفلك وخليه مبسوط.. نزل تردد قناة ماجد الجديد MajidKids بجودة hd

علي الرغم من وجود قنوات عديدة للأطفال إلا أنها تعد القناة المحببة لدي العديد من الأطفال لذا يتساءل عن ترددها الجديد من قبل أولياء أمور الأطفال وأيضا يحبها الكبير والصغير، تبث محتويات هادفة، تبث برامج متنوعة من خلال جودة عالية وصور مميزة يوجد بها العديد من الألوان الجذابة التي تعمل علي انتباه الأطفال دائما تقدم افضل ما لديها وتسعي دائما في تطوير محتوياتها، كما تبث برامج التعليم منها تعليم الأطفال الحروف والأرقام، برامج دينية عديدة بطرقة سهلة وبسيطة، لا تحتوي برامجها علي أي مشاهد إثارة لذا سنوضح لكم كافة الإجراءات اللازمة من حيث الترددات الجديدة وأيضا سوف نسرد لكم البرامج التي تبث من خلالها والخطوات المطلوبة لتحميل قناة ماجد علي شاشه التلفاز في السطور الأتية.

اهم برامج قناة ماجد للأطفال

برنامج بصل وفلفل الذي يحبه العديد من الأطفال.

مدرسة البنات المشهورة والمحببة لدي الأطفال.

برنامج فطين، برنامج يويو الذي يتابعه اكثر من الأطفال حول الدول العربية.

البرنامج الديني علماء المسلمين.

برنامج ثقافي الدبابة الصغيرة، بائع الحليب الذي يجذب أنتباه جميع الأطفال.

تردد قناة ماجد للأطفال الجديد

الآن… تردد قناة ماجد عبر النايل سات

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصويب الخطأ: ¾.

التردد الخاص بالقناة: 12467.

معدل الترميز الخاص بقناة ماجد: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الجديد بقناة ماجد للأطفال عبرالعرب سات