ظهرت النتيجة.. جميع نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 PDF موقع وزارة التربية دور أول

أعلنت مجموعة من مديريات التربية العراقية عن ظهور النتائج في المحافظات الخاصة بهم وذلك للمرحلة الدراسية من السادس الابتدائي التمهيدي التي شملت منها محافظات “الكرخ الثالث والرصافة الثالث والكرخ الثاني وكذلك محافظة صلاح الدين والأنبار” وغيرها من المحافظات الأخرى التي تم إصدار النتيجة فيها، حتى أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها من أجل ظهور باقي النتائج في الساعات القليلة المقبلة.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي

تعد نتائج السادس الابتدائي من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي بمختلف أنحاء محافظات العراق، حيث إن هذه النتيجة شملت العديد من المحافظات العراقية التي تم إنهاء عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة بما وصلت إلى المرحلة الأخيرة التي أدت إلى اعتماد النتيجة الخاصة بكل طالب وطالبة في هذه المرحلة الدراسية، مع العلم أن باقي المحافظات جاري العمل على رفع الكشوفات الخاصة بنتائجهم وسيتم الإنتهاء منها في الساعات المقبلة.

كيفية استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي في العراق 2024

هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى القيام بإتباعها من أجل استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي في العراق، وفقًا لما يلي:-