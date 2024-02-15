رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور التمهيدي بالاسم عبر موقع وزارة التربية العراقية في واسط والمثنى وكركوك وعموم المحافظات

تصدر رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 محركات البحث الاجتماعي وذلك بعد ظهور النتائج في بعض المحافظات العراقية لذلك انشغل أولياء الأمور بالبحث عن المحافظات التي ظهرت فيها النتائج، ومن المعروف أن هذه النتيجة من أهم النتائج الفاصلة في حياة الطلاب في العراق، ولهذا سوف نلقي الضوءخلال السطور القادمة عن رابط النتائج إلى جانب ذلك كافة التفاصيل عنها.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 للحصول على النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

انقر على رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 أو موقع نتائجنا.

اضغط بعد ذلك على نتائج السادس الابتدائي 2024.

اختر اسم المحافظة التي أجريت فيها الامتحانات.

اكتب بعد ذلك الرقم الامتحاني الخاص بك.

انقر بعد ذلك على أيقونة ” الاستعلام عن النتيجة”.

بذلك سوف يحصل الطلاب على نتائجهم في هذه المرحلة من خلال تنفيذ الخطوات التي ذكرناها سابقا.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024

في صدد حديثنا عن رابط نتائج السادس الابتدائي 2024، لابد من الإشارة إلى أن الوزارة أكدت أن أعمال التصحيح الخاصة بهذه المرحلة قد انتهت بكافة المحافظات العراقية منذ يوم الأربعاء الماضي 14 فبراير للعام الحالي، وأشارت إلى أن نتيجة تلك المرحلة سوف تظهر بشكل تدريجي بالمحافظات ، و الجدير بالذكر أنها ظهرت في بعض المحافظات وهي محافظة الانبار والرصافة 2 والكرخ 2 وصلاح الدين، ويستطيع الطلاب الحصول على النتائج من خلال موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وأعلنت الوزارة أيضا عن نسب النجاح مبشرة، فهي مرتفعة عن الأعوام الماضية، وهذا يعبر عن نزاهة التصحيح ومدى جهد الوزارة في وضع امتحانات تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، بالإضافة إلى أن الامتحانات مرت بسلام بدون ضبط حالات الغش أو التسريب.