تحميل كشوفات pdf.. اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 عبر موقع منصة مظلتي في كل المحافظات

تعد اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 من أكثر الموضوعات البحثية تداولا خلال الآونة الأخيرة منذ إطلاق الحكومة العراقية هذا البرنامج لمساعدة الفئات العراقية على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وتم منح هذا البرنامج في وجبات سابقة لآلاف من الأسر العراقية، ويخصص للمواطنين المستحقين راتبا شهريا يساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة، وفي هذا السياق سوف نستعرض كافة التفاصيل عن هذه الأسماء، إلى جانب خطوات الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 وذلك بعد الانتهاء من فحص الطلبات والمراجعة وذلك بعد استيفاءهم لشروط الاستحقاق التي حددتها الوزارة ، وأكدت مصادر مسؤولة على أن سوف يتم الإعلان عنها أسماء المستفيدين للوجبة السابعة، وسيتحدد مبالغ مالية بشكل شهري لتلك الأسر تحدد تبعا لعدد الأسر، ومن ضمن شروط التي حددتها الوزارة للقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يقيم في العراق بشكل دائما.

عدم امتلاك المواطن دخل شهري ثابت يكفل له حياة كريمة.

عدم استفادته من أي برامج دعم حكومية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024

يمكن للمواطنين العراقيين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 من خلال تنفيذ مجموعة من الخطوات التالية :

الولوج إلى منصة مظلتي.

انقر بعد ذلك على برنامج الرعاية الاجتماعية.

اضغط على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

اختر الوجبة السابعة.

أدخل اسم المحافظة التي تقيم فيها.

اضغط بعد ذلك تنزيل كشوفات أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

وسوف تتمكن من التحقق من مدى قبولك بهذا البرنامج من خلال تنفيذ هذه الخطوات، تستطيع البحث عن اسمك داخل هذه الكشوف، وإذا لم تجد اسمك فهذا يدل على أنك لم تستوفي هذه الشروط.