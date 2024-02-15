أخر معاد غدًا ...سارع بالتسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2024 رابط التسجيل والشروط اللازمة

تم الإعلان من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، أنها سوف تتيح التسجيل في قرعة الحج للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب الذين يبلغون من العمر 18 سنة فما فوق ولم يسبق لهم أداء هذه الشعيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، ويكون التسجيل خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 16 فبراير 2024.

خطوات التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2024

أتاحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رابط للتسجيل كما يلي:

قم بالدخول إلى موقع الإلكتروني وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.

قم باختيار أيقونة ” الحج بالمغرب”.

كما يجب عليك مراجعة كافة الشروط والأحكام قبل البدء بالتسجيل.

ثم إدخال البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني بشكل صحيح.

واختيار طريقة التسجيل المناسبة (إشراف وزارة الأوقاف، الإشراف على وكالات السفر).

كذلك لا بد من إدخال البيانات (الاسم، الجنسية، رقم الهوية، عنوان السكن، الهاتف، رقم الإقامة).

بالإضافة إلى ذلك حال وجود مرافق يجب إدخال بياناته.

أكمل باقي البيانات في نموذج الطلب.

بعد ذلك أدخل رمز التحقق.

أخيرًا اضغط على “تسجيل الطلب”.

شروط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2024

التسجيل لقرعة الحج لا بد من توفر الشروط التالية: