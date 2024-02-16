الفلوس هتبقا معاكم بالكوم خلاص.. صدر قرار من الرئاسة برفع رواتب العاملين بنسبة 50% لعام 2024.. إليكم الجدول الجديد للحد الأدنى للأجور لعام 2024.. خبر يفرح قبل رمضان!!
بالتزامن مع التحديات التي تواجه البلاد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات، لذلك يسعى العديد من المصريين للتعرف على كل ما يتصل بزيادة والتعديلات الأجور المقرر تطبيقها في عام 2024، خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام والمؤسسات الحكومية والمصالح الاقتصادية في الدولة قد يمثل هذا الزيادة هي الزيادة السادسة على التتابع في فترة صغيرة جدا، ندعوكم لمتابعة موقع البديل الإخباري لاستكشاف كل جوانب هذه الزيادة في مصر.
قرار زيادة الأجور 2024
بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من القرارات التاريخية لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تم رفع الحد الأدنى للأجور وإصدار قرارات جديدة وفيما يلي جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد لعام 2024 بعد الزيادة الرئاسية
- للفئة الممتازة أو ما يعادلها الراتب بعد الزيادة يصل إلى 12,200 جنيه
- الفئة العالية 10,200 جنيه
- مدير عام وما يعادلها 9,200 جنيه
- الفئة الأولى والدرجة المعادلة 8,200 جنيه.
- الفئة الثانية 8,000 جنيه.
- الفئة الثالثة 7,500 جنيه.
- الفئة الرابعة 7,000 جنيه
- الفئة الخامسة 6,500 جنيه
- الفئة السادسة 6,000 جنيه
- هذه الزيادة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين أوضاع العمال والموظفين في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
قرارات الرئيس السيسي
- زيادة حد الأجور الأدنى للموظفين بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه تعديل الأجور حسب الدرجة الوظيفية لتتراوح بين 1000 و 1200 جنيه
- تقديم علاوة دورية تبلغ 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيه
- تقديم حافز إضافي للدرجة السادسة بين 500 و 900 جنيه
- توجيه تخصيص مبلغ 6 مليار جنيه لتعيين 120 ألف موظف في المجال التعليمي والطبي والجهات الإدارية الأخرى
- إضافة 15 مليار جنيه كزيادة إضافية للمعلمين الممرضين الأطباء وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات
- تقديم زيادة بنسبة 15% في معاشات التكافل والكرامة.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2024
لقد أعلنت وزارة المالية المصرية أنه سوف يتم بدء توزيع رواتب العاملين في القطاع العمومي التابع لـ 66 وزارة ومؤسسة حكومية مصرية من يوم الخميس الموافق للثاني والعشرين من فبراير الحالي، لشهر فبراير لعام 2024، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الاخباري لتتعرف على المزيد من التفاصيل في المرحلة القادمة.