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خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية 2023 عبر الموقع الرسمي
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
تتألف الفاتورة السعودية للكهرباء من تقدير استخدامك للطاقة الكهربائية، وتزايدت عمليات التوفير بعد زيادة أسعارها، تشمل هذه التوفيرات اتخاذ خطوات بارزة في فصل الصيف، مثال على ذلك تقليل استخدام المروحة والمكيف، اصبح استعراض فواتير الكهرباء سهلا الآن لأنه بإمكانك القيام به في منزلك، نقدم لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية 2023 عبر الموقع الرسمي، وكافة التفاصيل، تابعونا.
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية 2023 عبر الموقع الرسمي
يتعين علينا إحداث حساب لكل مُستخدِم على التطبيقات المخصصة له، وذلك من خلال اتباع الإجراءات التالية:
- “في البداية، يتوجب عليك الولوج إلى موقع وزارة الكهرباء السعودية المخصص.”
- وبعدها يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.
- يتم لاحقاً إدخال جميع المعلومات الشخصية الضرورية الخاصة بك، مثل اسمك، وموقعك، وتاريخ ميلادك، ورقم هاتفك المحمول.
- سوف تتلقى قريبًا رسالة نصية تحتوي على رمز سري، يجب إدخال هذا الرمز في المكان المحدد والضغط على زر تسجيل الدخول.
رسوم فاتورة الكهرباء
- تقوم وزارة الكهرباء بإضافة تكاليف إضافية على فاتورة استخدام الكهرباء لجميع المواطنين، ما عدا المستخدمين الذين يستهلكون أقل من ١٠٠ كيلو وات في الشهر، حيث لا يتم فرض أية رسوم عليهم. هناك ثلاثة أنواع من التكاليف التي تتحملها المستخدمون الذين يزيد استخدامهم على ١٠٠ كيلو وات في الساعة.
- تنص القانون رقم 77 لعام 1968 على فرض رسوم إذاعية تتوافق مع استخدام الإضاءة داخل المنزل.
- يتم تطبيق الضريبة الخاصة، حيث يتم إضافة ٣ جنيهات سنوياً على الفاتورة، وذلك بموجب القانون رقم ١١١ لعام ١٩٨٠.
- تتفاوت أسعار النظافة بين أفراد مختلفين، وكذلك تختلف قيمة الرسوم بحسب تعيينها من قبل المحافظ بشخصه.
- في النهاية، لا بد من التحقق من صحة فاتورتك، وذلك عن طريق فحص استهلاكك واحتساب قيمة الفاتورة قبل سدادها. إذا وجد اختلاف بين الاستهلاك وقيمة الفاتورة، يجب تقديم شكوى للجهة المختصة.