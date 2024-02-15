إليكم التردد الجديد لقناة الفلوجة العراقية (2024) على القمر الصناعي نايل سات

تتزايد عمليات البحث عن تردد قناة الفلوجة الجديدة على النايل سات، وهي فضائية عراقية تبث بجودة عالية، وتتميز القناة بمحتوى متنوع يشمل العديد من البرامج المميزة باللغة العربية، وتعمل على مدار الساعة طوال اليوم، تعتبر قناة الفلوجة العراقية مجانية تماماً ولا حاجة لدفع الاشتراكات شهرياً لمتابعتها، وتقدم أبرز البرامج والأخبار دون توقف عبر شاشتها.

لمحة قصيرة عن قناة الفلوجة

تأسست قناة الفلوجة العراقية كمشروع خاص يملكه رجل الأعمال العراقي خميس الخنجر، بدأت القناة بثها من مدينة أربيل العراقية في عام 2012 حيث بدأ البث التجريبي في شهر مارس من نفس العام، وتبعه البث الرسمي في شهر مايو من نفس السنة، تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة وفريدة من المواضيع، حيث تركز على مناقشة القضايا الإنسانية والبحث عن حلول لها، بالإضافة إلى تغطية الأخبار لتوفير معلومات مهمة للمشاهدين حول الأحداث العالمية، تعتبر القناة مصدراً شاملاً للمعلومات الثقافية والإخبارية، بالإضافة إلى البرامج، تقدم قناة الفلوجة مجموعة متنوعة من المسلسلات العربية التي توفر تجربة مشاهدة ممتعة ومسلية، وتسعى القناة دائماً لتقديم محتوى هادف ومفيد للمشاهدين العرب بشكل عام والمشاهدين العراقيين بشكل خاص، من خلال تغطية الأحداث السياسية والاجتماعية داخل العراق، مما يسمح للجمهور بالمشاركة في الأحداث والتفاعل معها بشكل مباشر.

تردد قناة الفلوجة الجديد 2024

لمتابعة بث قناة الفلوجة الفضائية، ينبغي ضبط برمجة جهاز الرسيفر الخاص بكم على التردد الموجود في الجدول التالي،

التردد: 11137 (H)

27500

5/6

وبعد التثبيت بنجاح، سوف تظهر القناة في قائمة القنوات باسم “Al-Falloja”.