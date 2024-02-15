هيتصرف النهاردة … قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 بعد الزيادة … كيفية الاستعلام عنه

تعمل الحكومة علي صرف الدعم للعمل على تحسين الظروف المعيشية للفئات المستحقة حتى يتم مواجهة الغلاء، فقد جاء تصريح من الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% ومن خلال مقالنا سنتعرف على قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 بعد الزيادة.

معاش تكافل وكرامة 2024 بعد الزيادة

يمكن ان نتعرف على الراتب للتكافل والكرامة والذي يصرف بعد الزيادة فقط من خلال ضرب المعاش في 115% (أو 1.15)، ويتم اضافة هذا المبلغ علي مبلغ المعاش وانه يعد من ضمن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة 2024

تم الاعلان عن مبلغ المعاش بعد الزيادة وقبلها فقد تم التصريح عن مبلغ المعاش ووصل إلى 450 جنيهًا وحتى 800 جنيه وجاء كما يلي:

من كان يصرف450 جنيه أصبح مبلغ517.5 جنيه

حيث انه من كان يصرف مبلغ 480 أصبح صرقف مبلغ 552 جنيه.

كما انه يحصل من كان يصرف مبلغ500 جنيه سيحصل علي مبلغ 575 جنيه.

فقد يحصل من بتقاضي مبلغ 550 علي مبلغ 632.5 جنيه.

من يحصل علي مبلغ 58 أصبح يحصل على مبلغ 667 جنيه.

يتم الحصول علي مبلغ 713 لكل من حصل علي مبلغ 620 جنيه.

الاستعلام عن معاش التكافل وكرامة

يعد معاش التكافل والكرامة من ضمن اهم صور الدعم التي يرغب في الحصول عليها الكثير من الاسر وانه يمكننا ان نقوم بالاستعلام من خلال الخطوات التالية: