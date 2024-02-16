كم باقي على شهر رمضان 1445 || متي بدأ شهر رمضان الكريم وموعد رؤية الهلال من قبل دار الإفتاء

موعد شهر رمضان من أبرز الموضوعات التي زاد البحث عنها في وقتنا الحالي عبر محركات البحث من قبل المواطنين، حيث أن الكثير من المسلمين في كل أنحاء العالم ينتظرون موعد رؤية الهلال، ويتساءلون عن متى سيكون موعد الشهر المبارك شهر رمضان، ودار الإفتاء قامت بتحديد من قبل شهر شعبان الموافق يوم 11 من شهر فبراير وهو يوم الأحد 2024، حيث أن تم التحقق من رؤية الهلال لهذا الشعر بشكل شرعي، فتابعوا معنا لمعرفة كل التفاصيل الخاصة بموعد شهر رمضان المبارك.

موعد شهر رمضان

يتبقى أيام قليلة التي تفصلنا عن شهر رمضان الكريم 2024، وهذا تبعا لحسابات الفلك، حيث من الجدير بالذكر أن شهر رمضان المبارك سيكون أول أيامه يوم الإثنين الذي يوافق يوم 11 من شهر مارس 2024، ودار الإفتاء المصرية حسمت الجدل عن تحري شهر رمضان، وهو بعد أن تغرب شمس يوم الأحد الموافق 29 من شهر شعبان 1445.

العلماء قاموا بتقسيم أنواع الصيام

العلماء المسلمين قاموا بتحديد ما هي انواع الصيام الذي شرعه الله عز وجل لنا، وتم تقسيم الصيام إلى نوعين، النوع الأول هو الصيام المستحب، والنوع الثاني هو الصيام الواجب، حيث أن النوع الأول هو صيام مستحب مثل صيام يوم الإثنين وصيام يوم الخميس وصيام النوافل بالإضافة إلى صيام الثالث أيام في كل شهر هجري، والقيام بصيام أول عشر أيام في شهر ذي الحجة وصيام يوم عرفة، أما النوع الثاني وهو الصيام الواجب مثل صيام شهر رمضان، وأيضا النذر الذي ينذره الشخص لطاعة الله عز وجل أو القيام بصيام الكفارة.