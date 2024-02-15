استعلم الآن … رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول في كافة محافظات العراق

يبحث الكثير عن نتائج الثالث متوسط 2024 في عموم العراق، حيث انه يمكننا الاستعلام بشكل الكتروني من خلال الدخول على موقع وزارة التربية العراقية وذلك لتوفير الوقت والجهد ومن خلال مقالنا سنتعرف علي رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

لم تعلن عن موعد نهائي للاعلان عن نتائج متوسط العراق وان الوزارة ستعلن التنتائج بعد الانتهاء من كافة اعمال التصحيح وستظهر في كل من بغداد والكرخ الثالثة وصلاح الدين ومحافظة الآنبار ومن المتوقع ان تظهر خلال الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع القادم من خلال اعداد كشوف باسماء الناجحين.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

بعد ان يتم الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم القيام بعملية رصد الدرجات ومراجعتها مراجعة دقيقة سيتم توفيرها للطلاب من خلال القيام بالتالي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية الرسمي.

كتابة كل من رمز الدخول والتحقق في المكان المخصص لها.

ثم النقر على زر نتيجة ثالث المتوسط.

نحدد المحافظة التابع لها الطالب.

ادخال الرقم الامتحاني.

تحميل نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 بصيغة PDF.

موعد نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول العراق

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن انه سيتم الاعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط الفصل الأول خلال الساعات القليلة القادمة والذي سيتم الاعلان عن الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وذلك بعد ان يتم الانتهاء من كافة اعمال التصحيح والتي تم القيام بها من الوزارة في كافة المواد الدراسية ورصد الدرجات ومن ثم مراجعة من قبل افضل اللجان للتاكد من صحة ما تم رصده.