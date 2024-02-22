تردد قناة الفجر الجزائرية alfajr TV على نايل سات ومتابعة الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان

تردد قناة الفجر الجزائرية التي تعد أحد أشهر القنوات العربية حاليًا، حيث ترجع شهرة القناة إلى عرض المسلسل التركي قيامة عثمان الذي حصد العديد من الاعجابات من المشاهدين العرب، كما أن المسلسل حقق نجاح كبير وزادت عدد المشاهدات للمسلسل عالميًا، بالإضافة إلى أن المسلسل يتناول قصة الدولة العثمانية التي يكون مؤسسها عثمان بن أرطغرل.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يبحث المشاهدين العرب المتابعين للمسلسلات التركيه عن تردد قناة الفجر الجزائرية التي تعرض العديد من البرامج المتميزة، حيث تأسست القناة في عام 2015 ويكون تردد القناة كما يلي:

القناة: El Fajr TV.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12645.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

كما أن تردد القناة قمر العرب سات: 11034.

الجودة: SD.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة الفجر الجزائرية

تمتلك قناة الفجر الجزائرية العديد من المميزات التي جعلتها أحد أهم القنوات في الوطن العربي، وحصدت شهرة واسعة بعد عرض المسلسلات التركية وقامت إدارة القناة بتغيير تردد قناة الفجر الجزائرية لعام 2024 وذلك لضمان استمرارية العرض في القناة، وتكون المميزات كما يلي: