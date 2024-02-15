“دلعي العيال وفرحيهم”.. تردد قناة توم وجيري الجديد2024 لأجدد افلام الكرتون وبجودة عالية.. ادخل نزلها فورا..!!

العديد من الوالدين يبحثون بشغف عن ترددات قناة توم وجيري لأبنائهم فهي تقدم مجموعة واسعة من الأفلام الكرتونية والبرامج التعليمية والأناشيد الممتعة تُعتبر قناة توم وجيري قناة امنة يُمكن الاعتماد عليه لترك الأطفال أمامها بثقة ومع ذلك يوجد العديد من الترددات المتداولة التي قد تكون غير صحيحة مما يجعل البحث عن التردد الصحيح مهمًا للغاية.

تردد القناة على نايل سات

وبعد الاهتمام الكثيرين بالعثور على تردد قناة توم وجيري في مختلف أنحاء العالم بعد التغييرات المتكررة في الترددات الخاصة بها سوف نقدم لكم الترددات الجديدة على النحو التالي

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11355

معدل ترميز القناة 27500

استقطاب القناة أفقي

معدل تصحيح الأخطاء ⅚

هذه المعلومات المحدّثة سوف تساعدكم في استقبال برامج قناة توم وجيري بوضوح عال وثبات في الإشارة.

تردد القناة على عرب سات

بعدما تعرفنا معا على تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات سوف نتعرف الآن على تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات

القمر الصناعي العرب سات

تردد القناة 11354

استقطاب القناة عمودي

جودة القناة عالية الوضوح HD

معامل تصحيح الخطأ ⅚

معدل الترميز 27500

يمكنكم الآن مشاهدة برامجكم المفضلة بجودة عالية على القمر الصناعي العرب سات وايضا سوف يتمكن اولادكم من مشاهدة كافة الافلام الكرتونية المفضلة لهم واهمها وابرزها كرتون توم اند جيري.