بالرقم الامتحاني.. رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول وموعد اعلان النتائج في عموم المحافظات

يتساءل أولياء الأمور عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول، في الفترة الأخيرة، أنهى طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط فصلهم الدراسي الأول بأداء امتحاناتهم، تلك المرحلة تعد حاسمة في مسيرتهم التعليمية، حيث لا تقتصر الامتحانات على تقييم مستوى معارفهم فقط، بل تشكل بوابة لانتقالهم إلى المرحلة الثانوية، وبناءً على أهمية هذه الفترة، تشغل نتائج الامتحانات مكانة كبيرة في اهتمام الطلاب وأسرهم.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول، تضمنت عمليات التصحيح لنتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 الدور الأول دقة وعدالة، وتمت بشفافية عالية، حيث تعتبر هذه النتائج معتمدة من قبل الجهات التعليمية المسؤولة، وللراغبين في الاطلاع على نتائجهم، يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية عبر الرابط الرسمي، أو منصة نتائجنا المخصصة.

ثم قم باختيار المرحلة الدراسية المناسبة، وهي “الثالث متوسط” في هذه الحالة.

حدد “نتيجة الدور الأول” كنوع من أنواع النتائج المتاحة.

ثم اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

أدخل رقم الطالب الامتحاني الخاص به.

في النهاية، اضغط على زر “عرض النتائج” للحصول على نتيجة الطالب بسهولة.

تلك الخطوات تضمن سهولة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول بشكل شفاف وفعّال، مع توفير إجراءات تحقق دقيقة للتأكد من صحة النتائج المعروضة.

موعد نتائج الثالث متوسط الدور الاول لعام 2024

أفادت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المتوقع الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول في الساعات القليلة القادمة، سيتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك بعد إكمال جميع عمليات التصحيح التي أجرتها الوزارة لكافة المواد الدراسية، وتسجيل الدرجات، تليها مراجعة دقيقة من قبل لجان التقييم لضمان صحة النتائج.

يأتي هذا التصريح ليطمئن الطلاب وأولياء الأمور حول استكمال وانتهاء جميع الخطوات الضرورية للإعلان عن النتائج بشكل دقيق وموثوق، يعكس هذا الإعلان التفاني والعناية التي توليها الوزارة لضمان عملية تصحيح عادلة وشفافة لنتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط.