ماما جابت بيبي.. تردد قناة طيور الجنة على النايل سات وعرب سات 2024م

قناة طيور الجنة للأطفال حققت شهرة واسعة في الوطن العربي، حيث أصبحت واحدة من أشهر القنوات الموجهة للأطفال، حيث تمتاز القناة بتقديم محتوى متنوع يجمع بين الترفيه والتثقيف، مما يجعلها محطة محبوبة لدى الكبار والصغار على حد سواء، وقدبدأت القناة رحلتها بتقديم الأغاني والرسوم المتحركة الممتعة، ولكن سرعان ما تطورت لتقديم برامج تعليمية وتربوية، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنقدم لكم ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة فتابعونا.

تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية

تعتبر قناة طيور الجنة للأطفال مثالًا ناجحًا على كيفية جذب انتباه الأطفال وترفيههم بشكل آمن وتعليمي في نفس الوقت، وهي تلعب دورًا هامًا في بناء أسس تعلم إيجابية للصغار في المجتمع العربي، ويبحث العديد من الأهالي والأطفال الذين يحبون متابعة برامج وأناشيد هذه القناة عن تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لعام 2024، وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تنزيل قناة طيور الجنة على تلفازك

يمكنك ضبط قناة طيور الجنة على التردد الجديد عبر القمر الصناعي على جهاز التلفاز باستخدام الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة على جهاز الريموت الخاص بك. اختر خيار الإعدادات. انتقل إلى خيار “تثبيت” أو “ضبط القنوات”. اختر “تنزيل قناة يدويًا” أو شيء مماثل حسب واجهة التلفاز الخاصة بك. أدخل تردد القناة الجديد على القمر الصناعي الذي قمت باختياره. اختر الاستقطاب الصحيح. أدخل معدل الترميز الصحيح. إدخال معامل تصحيح الخطأ إذا كان مطلوبًا. اضغط على زر “تنزيل” أو “بحث” حسب الحالة. بعد البحث والعثور على القناة، احفظ التغييرات.

بهذه الطريقة، ستكون قد قمت بتحميل قناة طيور الجنة بنجاح على جهاز التلفاز الخاص بك، ويمكنك الآن مشاهدة برامجها وأناشيدها التعليمية والترفيهية.