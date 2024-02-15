عمو الشرطي … تردد قناة وناسه نايل سات وعرب سات للاستمتاع بافضل الاغاني والاناشيد

صرحت ادارة قناة وناسة عن التردد الجديد حيث انها تعتبر واحدة من القنوات الفضائية التي يفضلها الكثير من الصغار والتي تعرض افضل الاغاني والاناشيد ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة وناسه.

تردد قناة وناسه نايل سات

يمكننا استقبال القناة على الرسيفر الخاص بك حتى يمكننا التعرف على التردد التالي:

التردد: 11430

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل التصويب: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 علي العرب سات

يمكننا ان نقوم بالتعرف علي التردد من خلال هذه البيانات التالية:

التردد: 11270.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تثبيت القناة على التلفاز

يمكن ان يتم اتقبال التردد الخاص بالقناة على جهاز الريسفير من خلال التالي:

قم بالدخول على اعدادات الرسيفر من خلال ريموت التحكم الخاص به.

ثم يتم تحديد القمر الصناعي.

الدخول على زر التركيب اليدوي.

ادخال التردد والبيانات الأخرى المتعلقة بالقناة.

النقر على حفظ سوف يتم تثبيت القناة ويمكننا مشاهدتها في اي وقت.

ما هي اهم أغاني قناة وناسة

تعرض علي القناة عدد من الاغاني التي تعرض علي القناة والتي من بينها: