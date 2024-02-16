الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 وشروط استحقاق الرعاية عبر موقع وزارة العمل

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق أصبح من أكثر الموضوعات بحثًا بالعراق، وهو يعد من البرامج الحكومية التي تم إنشاؤها من أجل توفير حياة جيدة إلى الأسر البسيطة بسبب زيادة التكاليف المعيشية الحالية؛ ولذا يقوم العديد من الأشخاص والأسر بالتقديم في هذا البرنامج حتى يحصلوا على الدعم الخاص به، ويريد من قام بالتقديم به بمعرفة ما إذا كان قد تم قبوله أم لا، وسنعرفك على كيفية معرفة ذلك بالمقال التالي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

يمكنك الآن معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق بخطوات سهلة جدًا كما سنوضحها فيما يلي:

قم بالدخول للموقع الخاص بوزارة العمل العراقية.

قم باختيار القائمة المخصصة للخدمات الإلكترونية والمتوفرة بالصفحة الرئيسية من الموقع.

قم باختيار القسم الخاص بهيئة الرعاية الاجتماعية من ضمن الخيارات المتاحة.

قم بتحديد رقم الوجبة الراغب بالاستعلام عنها.

انقر فوق استعلام حتى يبدأ الموقع في البحث.

بعد أن يكتمل الاستعلام ستظهر أمامك قائمة تحتوي على أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية.

انقر فوق تحميل من أجل تحميل كشف الأسماء PDF.

افتح الملف الذي تم تحميله وقم بالبحث عن اسمك به.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

هناك شروط ضرورية لابد من تواجدها بالأشخاص حتى يحصلوا على دعم الرعاية، وإذا لم تكن متوفرة بهم يرفض طلبهم، ويجب أن تتوفر بالمتقدم الشروط التالية: