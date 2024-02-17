الحق الآن.. رموز استرداد شدات ببجي حتى 8100 UC وكيفية الشحن بالـ ID

تعد لعبة ببجي واحدة من أشهر الألعاب القتالية في العالم، ويبحث اللاعبون باستمرار عن أفضل طرق للحصول على الشدات، كما يعلم محبو ببجي أن هناك العديد من طرق شحن الشدات، ولكن يجب على اللاعبين أن يكونوا حذرين لأن بعض الطرق قد تؤدي إلى حظر حساباتهم أو التعرض للسرقة والاحتيال، ولتجنب هذه المشاكل، يُنصح بشحن الشدات عبر موقع شحن شدات ببجي عن طريق الآي دي، حيث تعتبر هذه الطريقة أكثر أمانًا للاعبين، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنقدم لكم رموزًا لاسترداد شدات ببجي فتابعونا.

كيفية شحن شدات ببجي بـ ID

تستطيع شحن شدات ببجي بسهولة عن طريق الآي دي عبر موقع لعبة ببجي الرسمي، وذلك بعيدًا عن طرق الاحتيال التي قد يتعرض لها الكثير من اللاعبين، ويمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع لعبة ببجي الرسمي. عند دخولك إلى الصفحة الرئيسية، انقر على “المتجر”. سيتم تحويلك إلى صفحة جديدة، انقر على “الشحن”. انقر على “شحن عن طريق الايدي”. قم بإدخال رقم الايدي الخاص بك. اختر طريقة الدفع المفضلة لديك من بين الخيارات المتاحة عبر الموقع. أخيرًا، انقر على “شراء”.

رموز استرداد شدات في لعبة ببجي

يُمكن استخدام الرموز التالية لاسترداد شدات في لعبة ببجي، ومن هذه الرموز التي يمكنك استخدامها بأمان: