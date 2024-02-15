“لولو راحت فين” تردد قناة وناسة اطفال Wanasah الجديد على النايل سات والعرب سات

تعد قناة وناسة أطفال Wanasah من أهم القنوات الفضائية التي تقوم بعرض العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المميزة، حيث إن هذه القناة أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة نظرًا لكم المحتوى الذي تقوم بنقله عبر القناة وهو موجهة إلى شريحة كبيرة من الأطفال في مختلف دول العالم العربي، هذا وأنه يسهل القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال Wanasah

يمكن القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا لما يلي: –

القمر الصناعي يكون النايل سات.

التردد الجديد لقناة وناسة أطفال هو 11470.

بينما معامل الترميز فهو 27500.

استقطاب قناة وناسة فهو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ فهو 6\5.

تردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي

ويسهل معرفة التردد الجديد لقناة وناسة بيبي على العرب سات، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

بينما التردد يكون 11270.

معامل الترميز هو 27500.

استقطاب القناة هو افقي.

أغاني قناة وناسة أطفال Wanasah

من أهم المحتويات التي تقوم قناة وناسة أطفال Wanasah بنقلها لشريحة كبيرة من المتابعين في مختلف الدول العربية، كما جاء على النحو الأتي:-

أغاني لولو الشطورة.

أغنية جزمت لولو اتسرقت.

ولولو أصبحت شرطي.

أغنية الشرطة القوية.

حبيب بابا.

وغيرها من الأغاني الممتعة التي تقوم القناة بنقلها على شاشتها التلفاز، كما يسهل القيام بإستقبالها وفقًا للمعلومات التي تم توضيحها مسبقًا.