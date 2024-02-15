رابط الاستعلام … خطوات الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

يمكن ان يتم الاستعلام من خلال منصة مظلتي التي تم اعدادها من قبل وزارة العمل للعمل على سهولة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

صرحت وزارة العمل عن تسهيل الاستعلام عن الاسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية ويتم بشكل الكتروني ويتم من خلال القيام بالتالي:

في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مظلتي

ثم يتم القيالم بالتسجيل إلى حسابك.

الضغط على الرعاية الاجتماعية.

بعدها يتم اختيار الوجبة الأخيرة.

تحديد الوجبة المراد البحث عنها.

اختيار المحافظة التابعة لك.

إدخال البيانات المطلوبة.

الضغط على زر الاستعلام.

تحميل كشوفات أسماء المقبولين.

الاطلاع على اسمك ضمن قائمة أسماء المشمولين بالرعاية.

كيفية القيام بانشاء حساب في منصة مظلتي

يمكننا ان نقوم بإنشاء حساب في منصة مظلتي ويتم من خلال القيام بعدد من الخطوات وهي:

في البداية يتم الدخول إلى موقع منصة مظلتي.

النقر على إنشاء حساب جديد.

كتابة كافة البيانات في نموذج التسجيل والتأكد من صحتها.

ادخال كلمة مرور واسم مستخدم خاص بك.

النقر على زر تأكيد إنشاء حساب.

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يعد هو برنامج دعم مالي يقدمه وزارة العمل لبعض من الاسر الفقير ويتم من خلال التالي: