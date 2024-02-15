أسعار السجائر اليوم تعد من أكثر الموضوعات التي تشغل فئة كبيرة من المدخنين في مصر، خاصةً بعد الإعلان عن أنه يوجد إرتفاع في الأسعار من جهة 6 شركات، وذلك ليوم 15 فبرايرلعام 2024، والموافق الخميس، وتتراوح الزيادة في الأسعار ما بين 8 و10 جنيهات بالنسبة لسعر العلبة، وويمكننا التعرف على كل ما يتعلق بالزيادة في أسعار السجائر، وهل الزياة تشمل الشركات المحلية والأجنبية، أم الأجنبية فقط من خلال هذا الموضوع.

أسعار السجائر اليوم

وفقًا للتصريحات التي أصدرها “إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر”، أن الزيادة في أسعار السجائراليوم لن تشمل السجائر الشعبية، وأنه من المفترض أن يتم توزيع السجائر في المحلات بشكل أكثر عدلاً، لأنه يوجد سوء في عملية التوزيع، وبالنسبة لشركة جلوبال، والشرقية للدخان لم يقوما بالإعلان عن الأسعار الجديدة لهم، وجاءت الأسعار الجديدة لباقي الشركات كالتالي:

زادت أسعار سجائر شركة وينستون الأحمر، والأزرق، وكاستر، والسيلفر من 43 جنيهًا إلى 50 جنيهًا مصريًا.

بالنسبة لأسعار سجائر وينستون التوت زاد سعرها من 45 جنيهًا إلى 52 جنيهًا.

كذلك سجائر كامل أزرق وأصفر التي ارتفع سعرها من 50 جنيهًا، إلى 57 جنيهًا.

سعر سجائر اكتيفيت زاد أيضًا من 53 جنيهًا، إلى 60 جنيهًا.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم

حدثت زيادة ملحوظة في أسعار السجائر الأجنبية اليوم، حيث جاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

سعر عبوة ميريت زاد من 74 جنيهًا إلى 85 جنيهًا، أي بزيادة 11 جنيهًا.

كذلك زاد سعر السجائر المعروفة مارلبورو إلى 79 جنيهًا.

سعر سجائر مارلبورو كرافتد أصبح 69 جنيهًا.

إل أند إم تغير سعرها من 50 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.

كما زادت أسعار سجائر التبغ المسخن بجميع أنواعها لتصبح 64 جنيهًا.